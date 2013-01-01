Онлайн калькуляторы теплотехники ограждающих конструкций

Здесь Вы можете подобрать теплозащитные характеристики конструкций Вашего дома, и оценить, не происходит ли избыточного накопления влаги в конструкции во время ее эксплуатации.
Если Вы здесь впервые, то желательно, что бы Вы ознакомились с информацией о проекте, а также руководством по расчетам.
В случае возникновения вопросов по расчетам или замечаний к работе сайта Вы можете написать нам в разделе Контакты.
Мы надеемся, что наш проект поможет Вам в выборе конструктивных решений для Вашего дома.