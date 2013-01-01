Онлайн калькуляторы теплотехники ограждающих конструкций

- Здесь Вы можете подобрать теплозащитные характеристики конструкций Вашего дома, и оценить, не происходит ли избыточного накопления влаги
в конструкции во время ее эксплуатации.
- Если Вы здесь впервые, то желательно, что бы Вы ознакомились с информацией о проекте,
а также руководством по расчетам.
- В случае возникновения вопросов по расчетам или замечаний к работе сайта Вы можете написать нам в разделе Контакты.
- Мы надеемся, что наш проект поможет Вам в выборе конструктивных решений для Вашего дома.
- Актуализация данных климатологии (СП 131.13330.2020)
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- Актуализированы изменения в СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2018 ...
- Добавлены проекты
- Добавлены возможности хранения ссылок на расчеты и расчета тепловых потерь здания...
- Добавлен калькулятор тепловой защиты полов по грунту
- Калькулятор позволяет рассчитать уровень тепловой защиты и тепловые потери полов по грунту...
- Открыта группа "В контакте"
- В социальной сети "В контакте" открыта группа, посвященная проекту СмартКалк...
- Для исследователей и экспериментаторов
- Для экспериментаторов, исследователей и вообще всех, кому спокойно не сидится на месте, добавлен тип помещения: "Ненормированное" ...
- Расчет каркасных конструкций
- Как рассчитать каркасную конструкцию?
Какие варианты каркасов можно использовать в калькуляторе?